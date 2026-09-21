Mac Allister: “Todavía tengo contrato en Liverpool”

Alexis Mac Allister arribó a la Argentina para los próximos amistosos con la Selección y, en declaraciones a la prensa, se refirió a su situación en el Liverpool.

“Todavía tengo contrato en Liverpool”, afirmó el volante, en un tramo de sus dichos que generó repercusión en relación con la no renovación de su vínculo con el club inglés.

El jugador también señaló: “Voy a dar lo mejor de mí en Liverpool” y agregó: “Ojalá esté más de 2 años”.