Finalmente, Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia

El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entregó este lunes la justificación de su patrimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para responder por veinte inconsistencias detectadas en sus cuentas.

Su defensa sostuvo en un escrito de 78 páginas que no existe un enriquecimiento ilícito y que todas las operaciones cuentan con respaldo contable.

Respecto a la compra de una finca en el barrio privado Indio Cuá, el ex funcionario afirmó que utilizó un crédito hipotecario de 100.000 dólares y abonó 20.000 dólares en efectivo.

En cuanto a las remodelaciones de esa vivienda, aseguró que pagó 175.000 dólares surgidos de sus ahorros bancarios y cuestionó la declaración del contratista Matías Tabar.

La fiscalía le había exigido explicaciones por desfasajes de 43 millones de pesos y 400.000 dólares.

El expediente es tramitado en el juzgado de Ariel Lijo.