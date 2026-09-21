Di María confirmó que estará en la despedida de Messi en el Monumental

Ángel Di María confirmó que estará presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que se realizará en el estadio Monumental.

En declaraciones difundidas por TyC Sports, el futbolista señaló: “Yo ya me retiré… voy a disfrutar”.

Di María se refirió al encuentro del 6 de octubre y remarcó que se trata de “una última” oportunidad de ver a Messi con la camiseta número 10 de la Selección.

“No verlo con la 10 en la Selección”, expresó, y agregó: “Pero nada, hay una última. Así que lo vamos a disfrutar”.