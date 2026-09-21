martes, septiembre 22, 2026
Locales

Confirman el paro universitario del martes 22 de septiembre

De La Bahía Noticias

El gremio ADUNS confirmó este lunes que mañana se realizará un paro de docentes y no docentes en todas las universidades del país.

A la vez, también mañana, se realizará una asamblea para ratificar el paro del jueves 24 junto a ATUNS en toda la Universidad del Sur y las Escuelas Preuniversitarias.

El reclamo se vincula a recomposición salarial y al pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, entre otros.

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