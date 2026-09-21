Confirman el paro universitario del martes 22 de septiembre

El gremio ADUNS confirmó este lunes que mañana se realizará un paro de docentes y no docentes en todas las universidades del país.

A la vez, también mañana, se realizará una asamblea para ratificar el paro del jueves 24 junto a ATUNS en toda la Universidad del Sur y las Escuelas Preuniversitarias.

El reclamo se vincula a recomposición salarial y al pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, entre otros.