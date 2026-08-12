miércoles, agosto 12, 2026
Espacio Institucional del HCD

Grünbein: el HCD prepara la próxima Sesión Territorial

De La Bahía 915

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizó la reunión preparatoria de la Quinta Sesión Territorial, que tendrá como escenario a Grünbein y barrios aledaños.

Del encuentro participaron concejales, autoridades del HCD y representantes de instituciones y sociedades de fomento de Grünbein, Villa Gloria, Punta Blanca, Punta Blanca Norte, 12 de Octubre, Portal del Este y Villa Aeropuerto.

Durante la reunión se relevaron las principales necesidades de la zona. Entre los temas planteados estuvieron salud, seguridad, iluminación, estado de las calles, agua, gas y cloacas, transporte público, circulación de camiones, espacios verdes e infraestructura barrial.

También se abordaron cuestiones vinculadas con educación, señalización, cruces seguros y planificación y reconocimiento de los barrios.

Los planteos serán incorporados a la agenda de la próxima Sesión Territorial, con el objetivo de abordar las problemáticas de la zona y fortalecer el vínculo entre el Concejo Deliberante, las instituciones y los vecinos.

 

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