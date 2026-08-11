Un diputado pidió precisiones al Gobierno sobre el grado de preparación de la Argentina ante riesgos sísmicos

El diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana (AlertAR), los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades con las que cuenta la Argentina para detectar, medir y alertar a la población frente a terremotos y otras catástrofes.

“Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro”, enfatizó el dirigente del Frente Renovador en un comunicado.

En ese marco, Gutiérrez solicitó “conocer cuándo AlertAR estará efectivamente operativo y con alcance nacional, qué grado de avance presenta su implementación, cuáles serán las empresas de telefonía móvil integradas y cuánto tiempo transcurrirá desde que un organismo especializado detecte una amenaza hasta que el mensaje llegue a los teléfonos celulares en la zona de riesgo”.