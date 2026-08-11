martes, agosto 11, 2026
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Gobernador Melella advirtió por la crisis industrial en Tierra del Fuego

De La Bahía 915

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, advirtió por el impacto de la caída del consumo y de la “apertura indiscriminada de importaciones” sobre la actividad industrial de la provincia, que “golpea de lleno a la producción nacional y fueguina”.

“El contexto que atraviesa nuestra industria requiere del compromiso de todos para encontrar consensos. La prioridad siempre va a ser defender cada puesto de trabajo y proteger la industria de Tierra del Fuego. La variable de ajuste no puede ser siempre el trabajador”, apuntó Melella.

A través de un posteo en su cuenta de X, el mandatario provincial sentenció: “Estamos atravesando un momento muy difícil. Cayó el consumo y la apertura indiscriminada de importaciones golpea de lleno a la producción nacional y fueguina. Las diferencias se tienen que resolver con diálogo y responsabilidad”.

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