Gobernador Melella advirtió por la crisis industrial en Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, advirtió por el impacto de la caída del consumo y de la “apertura indiscriminada de importaciones” sobre la actividad industrial de la provincia, que “golpea de lleno a la producción nacional y fueguina”.

“El contexto que atraviesa nuestra industria requiere del compromiso de todos para encontrar consensos. La prioridad siempre va a ser defender cada puesto de trabajo y proteger la industria de Tierra del Fuego. La variable de ajuste no puede ser siempre el trabajador”, apuntó Melella.

A través de un posteo en su cuenta de X, el mandatario provincial sentenció: “Estamos atravesando un momento muy difícil. Cayó el consumo y la apertura indiscriminada de importaciones golpea de lleno a la producción nacional y fueguina. Las diferencias se tienen que resolver con diálogo y responsabilidad”.