Juan Grabois llamó “pichoncita de la pistolera Bullrich” a la ministra de Seguridad

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y reclamó que concurra al Congreso de la Nación para dar explicaciones por el operativo desplegado el 6 de agosto en las inmediaciones del Parlamento durante la movilización contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Que Monteoliva, pichoncita de la pistolera Bullrich, deje de pasearse entre periodistas ensobrados y venga a dar explicaciones al Congreso por los cientos de heridos de la represión ilegal de la semana pasada”, apuntó Grabois a través de un posteo en su cuenta de X, en referencia al pedido de interpelación presentado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa parlamentaria busca que Monteoliva informe, entre otros puntos, quiénes estuvieron a cargo del operativo, qué fuerzas participaron, qué armamento y municiones fueron utilizados y cómo fue la coordinación con la Policía de la Ciudad.

También pide explicaciones sobre la presencia de personal vestido de civil y, en particular, sobre la intervención del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna.