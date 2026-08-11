Confirman el procesamiento de un intendente de Juntos por el Cambio por delitos electorales en 2019

La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de Matías Rappallini, intendente de Maipú en uso de licencia, y de su sucesora, la interina Lorena Otermín por delitos electorales en las elecciones de 2019.

La situación de ambos fue confirmada por la Cámara, ya que en abril pasado el juzgado federal N°1 de La Plata -con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires- los había procesado por retención indebida del documento de 27 vecinos en las elecciones del 27 de octubre de 2019.

En esos comicios, Rappallini (Juntos por el Cambio) se impuso con 3.852 votos contra 2.830 de Tomás Bozzano (Unión por la Patria). Fue su segunda reelección consecutiva.

En mayo de 2024 esgrimió motivos personales para tomarse licencia. Quedó en su lugar Otermin, electa como primera concejala y que en octubre de 2019 era secretaria de Gobierno.