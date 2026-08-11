Olimpo detalló los jugadores convocados para recibir a Villa Mitre

El técnico de Olimpo, Carlos Mungo, detalló los jugadores convocados para el partido de mañana ante Villa Mitre por la fecha 3 del Torneo Federal A.

La convocatoria incluye a los arqueros Geist y Hernández; los defensores Lungarzo, Ramírez, Bellone, Stancato, Chimino, Vargas, Ferreyra, Hertel, Lapetina y Moiraghi; los delanteros Espejo, González, Guille, Ibarra, Olivera y Susvielles; y el volante Coacci.

El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Roberto N. Carminatti, con arbitraje de Ezequiel Billone Carpio.