martes, agosto 11, 2026
Golazo HD

Olimpo detalló los jugadores convocados para recibir a Villa Mitre

De La Bahía 915

El técnico de Olimpo, Carlos Mungo, detalló los jugadores convocados para el partido de mañana ante Villa Mitre por la fecha 3 del Torneo Federal A.

La convocatoria incluye a los arqueros Geist y Hernández; los defensores Lungarzo, Ramírez, Bellone, Stancato, Chimino, Vargas, Ferreyra, Hertel, Lapetina y Moiraghi; los delanteros Espejo, González, Guille, Ibarra, Olivera y Susvielles; y el volante Coacci.

El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Roberto N. Carminatti, con arbitraje de Ezequiel Billone Carpio.

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