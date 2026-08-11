Fiorentina encaminó la compra del delantero Mateo Pellegrino

La Fiorentina de Italia alcanzó un acuerdo para fichar al delantero Mateo Pellegrino por una cifra superior a los 20 millones de euros.

Según el periodista Fabrizio Romano, el pacto con el Parma, club actual del jugador, está en sus etapas finales. Pellegrino, de 24 años, fue el máximo goleador de su equipo en la última temporada con 9 tantos.

En total, acumula 15 goles en 52 partidos desde su llegada al fútbol italiano. Su rendimiento superó al del actual delantero de la Fiorentina, Moise Kean.

La incorporación del atacante se suma a la reciente llegada de Franco Mastantuono.

El futbolista, que se formó en Vélez Sarsfield, también estuvo en el radar de la selección de España. Sin embargo, Pellegrino declaró que si tuviera que elegir, preferiría jugar para Argentina.

El delantero integró la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.