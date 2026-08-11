martes, agosto 11, 2026
Nacionales

Antes del paro, Capital Humano asegura cumplimiento con universidades

De La Bahía 915

El Ministerio de Capital Humano informó que continúa cumpliendo con las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, en materia de hospitales universitarios, paritarias salariales y gastos de funcionamiento.

El comunicado se difundió ante la medida de fuerza convocada para este miércoles 12 de agosto.

El Gobierno detalló que transfirió $666.823 millones correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio y la primera cuota del aguinaldo. En tanto, para julio asignó otros $448.544 millones.

La cartera sostuvo que los aumentos acordados en la paritaria del 10 de junio se abonan de acuerdo con el cronograma establecido.

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