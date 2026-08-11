Las exportaciones de carne bovina aumentaron en el primer semestre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones de carne bovina entre enero y junio de este año alcanzaron 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, lo que marca un incremento del 10% respecto a los mismos meses de 2025.

Entre los principales destinos se destaca China, que concentra el 53% de los envíos; seguido por Estados Unidos (19,5%); Israel (10%); y la Unión Europea (9,1%).

Por otra parte, las exportaciones correspondientes al mes junio sumaron 78.990 kilogramos equivalentes a res con hueso, lo que representa un incremento del 5,7% respecto al mismo mes de 2025.