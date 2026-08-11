Aumentan a 224 los muertos por el terremoto en Colombia

El número de personas muertas por el poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió una extensa zona del suroeste y centro de Colombia subió el martes a 224, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

El epicentro del sismo, el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, se ubicó cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, informó el Servicio Geológico Colombiano.

En la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, se registraron 95 muertos, 949 personas heridas y 45 estructuras con colapso total o parcial, de acuerdo con el reporte del alcalde Alejandro Eder.

La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reportó otros 38 muertos en ciudades y municipios diferentes a Cali.

Mientras, las autoridades del departamento de Risaralda contabilizaron 72 muertos y las del Chocó 13. La alcaldía de Manizales reportó cinco muertos y la gobernación de Antioquia uno. (AFP)