Tiro Federal repudió los hechos de violencia ocurridos durante un partido de fútbol femenino
El Club Tiro Federal expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante el partido correspondiente al Torneo de Fútbol Femenino disputado el domingo frente a Municipales.
A través de un comunicado, la institución rechazó “de manera categórica cualquier manifestación de violencia dentro y fuera de un campo de juego” y sostuvo que el deporte debe ser un espacio de respeto, formación y convivencia.
El club señaló que su prioridad fue acompañar y asistir a sus jugadoras, especialmente a quienes resultaron lesionadas durante los incidentes, y brindarles la atención y el acompañamiento necesarios.
Ante la gravedad de algunos de los hechos, Tiro Federal informó que realizó las correspondientes denuncias penales ante las autoridades y que pondrá a disposición del Tribunal de Penas de la Liga del Sur toda la documentación de la que dispone.
La institución manifestó su confianza en que las actuaciones disciplinarias y judiciales permitirán determinar las responsabilidades correspondientes.
Por último, indicó que no realizará nuevas declaraciones hasta que las autoridades competentes concluyan con la investigación de los hechos.