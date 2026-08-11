$740.054: lo que necesitó una familia en Bahía Blanca para no caer en la indigencia

En julio, la Canasta Básica Alimentaria necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en 740.054 pesos, exhibiendo un alza de 2,8% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

Por su parte, la Canasta Básica Total para la misma familia costó 1.783.530 pesos que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en productos como el zapallo (29,5%), la papa (14,1%), la cebolla (13,7%), el queso cuartirolo (12,7%), la soda (11,5%) y la manteca (11,4%).

También presentaron incrementos relevantes la acelga (11,2%), la manzana (10,6%), la carnaza común (10,4%) y el azúcar (8,8%) por citar algunos.

Por otra parte, se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas en productos como la naranja, el té, el café, el queso crema con variaciones promedio de -10%.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en transporte urbano (20,1%, en gran medida por el efecto arrastre del mes de junio), ropa interior para hombre (6,1%), detergentes y desinfectantes (4,3%), electricidad y servicios sanitarios, gas y otros combustibles (2,1% en ambos casos), por citar los más relevantes.