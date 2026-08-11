Talleres y Lanús cierran la fecha en Córdoba en la Liga Profesional

Talleres y Lanús se enfrentarán el martes por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. La “T” viene de golear a Platense y Sampaoli buscará su segundo triunfo como técnico del conjunto cordobés ante el “Granate”, de flojo presente.

El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio “Mario Alberto Kempes”, con arbitraje de Luis Lobo Medina y la televisación de TNT Sports Premium.

Talleres buscará obtener su segundo triunfo en la era Sampaoli. La T comenzó con una derrota 1-0 ante Newell´s y luego perdió 3-1 de local ante Vélez, pero en el tercer partido se repuso y obtuvo sus primeros tres puntos tras golear 4-0 a Platense, con goles de Rick (2), Valentín Depietri y Franco Cristaldo.

“Siempre ganar genera tranquilidad, te da tranquilidad para trabajar en lo que viene”, aseveró el DT tras la victoria.

Lanús está atravesando un presente negativo, ya que perdió 7 de los últimos 10 partidos jugados por todas las competencias.

Además de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, el Granate tampoco encuentra regularidad en el campeonato y sabe que necesita encadenar un par de victorias para sumar puntos y volver a agarrar confianza. Solo ganó en el debut ante San Lorenzo, ya que luego perdió ante Instituto y Unión.

Probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Valentín Fascendini, Román Riquelme; Timoteo Chamorro, Federico Fattori, Matías Galarza, Alexandro Maidana; Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez, Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.00.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: TNT Sports Premium.