Abren inscripción para curso gratuito de Operador Sociocomunitario

Se encuentra abierta la inscripción al curso gratuito de Operador Sociocomunitario.

El dictado será los lunes, martes, miércoles y jueves, de 14 a 17, en el Centro de Formación Profesional N°402, ubicado en Necochea 1015.

La capacitación está destinada a personas interesadas en desempeñarse en ámbitos sociales y comunitarios.

Para inscribirse, se requiere presentar dos fotocopias del DNI y certificado de estudios primarios o secundarios.