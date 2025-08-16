sábado, agosto 16, 2025
Locales

Abren inscripción para curso gratuito de Operador Sociocomunitario

De La Bahía Noticias

Se encuentra abierta la inscripción al curso gratuito de Operador Sociocomunitario.

El dictado será los lunes, martes, miércoles y jueves, de 14 a 17, en el Centro de Formación Profesional N°402, ubicado en Necochea 1015.

La capacitación está destinada a personas interesadas en desempeñarse en ámbitos sociales y comunitarios.

Para inscribirse, se requiere presentar dos fotocopias del DNI y certificado de estudios primarios o secundarios.

