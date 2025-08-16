sábado, agosto 16, 2025
El presidente elogió la nueva película de Francella y criticó a los “progre”: “Les duele mucho”

De La Bahía Noticias

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a la película Homo Argentum, protagonizada y producida por Guillermo Francella, y resaltó que el film “evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)“.

Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, el mandatario escribió en tres párrafos una particular crítica política y social inspirada en el retrato de lo que podría interpretarse como “argentinidad” que hace la película dirigida por la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat.

“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, escribió el Presidente y explicó que “cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”.

Milei aseguró que “les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son… casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

“PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura…”, agregó el presidente.

