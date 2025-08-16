Moto3: el argentino Valentín Perrone consiguió la primera pole de su carrera en el GP de Austria

El piloto argentino Valentín Perrone logró su primera pole position en la categoría de Moto3 en el Gran Premio de Austria.

Con un tiempo de 1:39.938, Perrone fue el más rápido, seguido por Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka.

Perrone, de 17 años, expresó su emoción por la hazaña.

“Mañana vamos a tratar de repetir y de ganar. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podamos romper el grupo, seis o siete pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas”, señaló.

La última pole position argentina en Moto3 fue conseguida por Gabriel Rodrigo en 2021. La carrera se verá por ESPN 2 y Disney+ el domingo a las 6.