Alerta Naranja por Tormentas
Durante la jornada de hoy jueves 22/01 se espera un marcado período de inestabilidad, con lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles fuertes o severos.
A partir de las 14:00/15:00 hs se prevé un aumento en la intensidad de los fenómenos, que podrían incluir:
- Chaparrones intensos de corta duración.
- Alta frecuencia de descargas eléctricas.
- Caída localizada de granizo.
- Ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 85 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 40 y 60 mm.
Debido a estas condiciones, se suspenden todas las actividades y eventos tanto al aire libre como en espacios cerrados.
Recomendaciones para la población
- Permanecer en lugares cerrados y seguros.
- Mantener puertas y ventanas cerradas y evitar permanecer cerca de ellas.
- No circular por calles anegadas o con acumulación de agua.
- No sacar residuos para evitar obstrucciones en desagües pluviales.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- En caso de riesgo de ingreso de agua al domicilio, cortar el suministro eléctrico.
- Evitar el uso de artefactos eléctricos y teléfonos con cable durante la tormenta.
- Informarse únicamente a través de los canales oficiales del Municipio.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantener la calma.
- Ante emergencias, comunicarse con los servicios locales (911 o 109).
