Alerta Naranja por Tormentas

Durante la jornada de hoy jueves 22/01 se espera un marcado período de inestabilidad, con lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles fuertes o severos.

A partir de las 14:00/15:00 hs se prevé un aumento en la intensidad de los fenómenos, que podrían incluir:

  • Chaparrones intensos de corta duración.
  • Alta frecuencia de descargas eléctricas.
  • Caída localizada de granizo.
  • Ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 85 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 40 y 60 mm.

Debido a estas condiciones, se suspenden todas las actividades y eventos tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Recomendaciones para la población

  • Permanecer en lugares cerrados y seguros.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas y evitar permanecer cerca de ellas.
  • No circular por calles anegadas o con acumulación de agua.
  • No sacar residuos para evitar obstrucciones en desagües pluviales.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • En caso de riesgo de ingreso de agua al domicilio, cortar el suministro eléctrico.
  • Evitar el uso de artefactos eléctricos y teléfonos con cable durante la tormenta.
  • Informarse únicamente a través de los canales oficiales del Municipio.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantener la calma.
  • Ante emergencias, comunicarse con los servicios locales (911 o 109).

 

 

