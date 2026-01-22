Alerta Naranja por Tormentas

Durante la jornada de hoy jueves 22/01 se espera un marcado período de inestabilidad, con lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles fuertes o severos.

A partir de las 14:00/15:00 hs se prevé un aumento en la intensidad de los fenómenos, que podrían incluir:

Chaparrones intensos de corta duración.

Alta frecuencia de descargas eléctricas.

Caída localizada de granizo.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 85 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 40 y 60 mm.

Debido a estas condiciones, se suspenden todas las actividades y eventos tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Recomendaciones para la población