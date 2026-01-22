Reforma laboral: el Gobierno estima que ya consiguió el apoyo de cinco gobernadores para aprobarla

Diego Santilli continúa recorriendo distintas provincias con el objetivo de asegurar la aprobación de la reforma laboral en las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Hasta el momento, al menos seis gobernadores se muestran predispuestos a respaldar la iniciativa oficialista, aunque persisten las dudas en torno al capítulo tributario.

Este miércoles, el ministro del Interior estuvo en Neuquén, donde se reunió con el gobernador Rolando Figueroa. El mandatario provincial afirmó que “acompañarán cada propuesta que promueva el desarrollo” y que plantearán las observaciones que consideren necesarias, siempre priorizando la identidad neuquina y el futuro de la provincia. Con este encuentro, Santilli suma ya seis reuniones con gobernadores en lo que va de enero.

El jueves será el turno de Entre Ríos, donde se encontrará con Rogelio Frigerio, otro de los dirigentes provinciales alineados con el Gobierno. En la Casa Rosada confían en que su apoyo será clave durante el debate parlamentario. Tras cada visita, Santilli resume: “Ningún gobernador puede oponerse a una ley que busca generar empleo privado, mejorar la productividad y atraer inversiones para las provincias y para la Argentina”.

En los últimos días, el ministro logró consensos con Figueroa y Gustavo Sáenz (Salta), y espera avanzar con Frigerio. Previamente había sumado el respaldo de Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También apunta a contar con el acompañamiento de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

El principal foco de tensión se encuentra en el capítulo tributario. Los artículos 190 y 191 plantean una reducción de las alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias, ambos de carácter coparticipable. La postura de la Casa Rosada es compensar a las provincias por la eventual pérdida de recursos.

Las negociaciones siguen abiertas. Santilli y Patricia Bullrich confían en sostener el respaldo de los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes ya acompañaron la Ley de Presupuesto 2026 y contribuyeron a dividir el voto del peronismo en el Senado.

La reforma laboral es el eje central de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para febrero. Por eso, tanto la Casa Rosada como La Libertad Avanza intensifican su actividad política en busca de apoyos.

En paralelo, en el Senado, la comisión técnica encabezada por la asesora Josefina Tajes y el secretario parlamentario Cristian Larsen mantiene reuniones individuales con referentes sociales y legislativos para avanzar en la construcción de consensos.