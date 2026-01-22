Gobierno: renunció el secretario de Transporte, que había asumido en mayo del año pasado

Luis Pierrini dejó su cargo como secretario de Transporte de la Nación, alegando razones personales. Desde el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo reconoció públicamente la labor y el compromiso del funcionario durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría. Pierrini había asumido en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta.

La dimisión se produce en un contexto de tensión dentro del sector, atravesado por una disputa entre empresas de colectivos en torno al reparto de subsidios, según informó el diario La Nación.

En su lugar fue designado Fernando Herrmann, arquitecto formado en la Universidad de Belgrano con especialización en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) obtenido en el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

De acuerdo con los datos oficiales, Herrmann cuenta además con una amplia trayectoria académica, habiendo ejercido la docencia en instituciones como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas.