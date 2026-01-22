Con críticas, los judiciales aprueban la oferta salarial del gobierno

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió este miércoles aceptar, aunque “en disconformidad”, la propuesta de incremento salarial del 4,5% destinada a los trabajadores de los tribunales provinciales. Con esta decisión, el gobierno de Axel Kicillof concluyó la primera etapa de negociaciones paritarias del año.

La oferta recibida por el sector judicial replica la que días atrás aceptaron la mayoría de los gremios docentes y estatales: un 2% de aumento correspondiente a enero, más dos retroactivos —1,5% para diciembre y un 0,5% proporcional al medio aguinaldo—. De esta manera, en febrero los sueldos reflejarán un incremento acumulado del 4,5% respecto de diciembre.

En un comunicado difundido por la AJB, el gremio señaló que, si bien la propuesta mejora la anterior, “continúa siendo insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo”. Por ello, la aceptación se dio por mayoría pero con manifestación de disconformidad.

La organización sindical reclamó además que la negociación se retome en la primera quincena de febrero, con la expectativa de lograr un nuevo ajuste salarial que impacte en los haberes de marzo.

Con este acuerdo, Kicillof cerró las paritarias con los docentes —excepto la FEB, que rechazó la oferta— y con los estatales, que en su mayoría dieron el visto bueno. La única excepción fue un grupo de trabajadores de Astilleros Río Santiago, que se movilizó frente a la Gobernación para manifestar su rechazo.