En 2025 bajaron los homicidios y robos, aunque crecieron las estafas

Durante 2025 se registraron en Argentina 1.705 homicidios, lo que equivale a casi cinco muertes por día, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Las cifras, aún provisorias, muestran una reducción del 17% en la tasa de homicidios dolosos: pasó de 4,4 en 2023 a 3,7 cada 100 mil habitantes.

La tendencia descendente se mantiene desde hace una década. En 2015 la tasa era de 6,6 y en 2025 se redujo prácticamente a la mitad. Pese a que el gobierno de Javier Milei insistió en señalar que la provincia de Buenos Aires atravesaba una crisis violenta, los números oficiales reflejan que tanto los homicidios como los robos disminuyeron el año pasado.

El Ministerio de Seguridad, que hasta hace poco encabezaba Patricia Bullrich, difundió únicamente conclusiones generales del informe y aclaró que los datos completos aún no están disponibles ni desagregados por provincia.

Monteoliva adelantó en conferencia de prensa que la baja de homicidios se verificó en Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires. Además, destacó que “la zona donde se concentra el 90% de los homicidios se redujo en 0,8% del territorio nacional”. Según el informe, los municipios con homicidios pasaron de 193 en 2023 a 180 en 2025. También se resaltó el impacto del Plan Bandera en Rosario, considerado prioritario, donde los homicidios cayeron un 22% respecto de 2024.

La ministra comparó la situación con otros países y señaló que el 19% de los homicidios en Argentina están vinculados al crimen organizado, frente al 51% en promedio en América Latina y al 22% a nivel global. Asimismo, precisó que el 51% de los casos se cometen con armas de fuego y el 26% con armas blancas.

En cuanto a los robos, el Gobierno informó que la suma de robos simples y agravados mostró una caída del 20,8% en la tasa por cada 100 mil habitantes. Se pasó de 1.007 casos en 2024 a 798 en 2025, un nivel similar al de 2020 y 2021, cuando la pandemia había reducido la actividad delictiva.

La disminución fue pareja en todo el país: ninguna de las 24 provincias registró un aumento, incluida Buenos Aires.

Por otro lado, se destacó un cambio en las modalidades delictivas. Aunque sin cifras detalladas, se describió una tendencia de desplazamiento desde los robos hacia las estafas virtuales, que muestran un crecimiento sostenido. Monteoliva habló de una “mutación” del delito y advirtió que las estafas digitales continúan en ascenso, lo que en parte explica la reducción de los robos tradicionales.