Crisis en la red vial: más de la mitad de las rutas nacionales deterioradas, con foco en Buenos Aires

Obras suspendidas, demoras en el bacheo, reclamos vecinales, aumento de accidentes y dificultades para el transporte de la producción agropecuaria. Estos son algunos de los efectos del deterioro de las rutas nacionales, que según un informe afecta a cerca del 65% de la red vial del país.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) alertó sobre el riesgo que enfrentan quienes circulan por estas carreteras, cuyo estado empeora mes a mes por la falta de mantenimiento. Un informe técnico elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad encendió las alarmas y puso el foco en varios corredores estratégicos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al relevamiento analizado por Agencia DIB, entre el 65% y el 70% de las calzadas presentan condiciones regulares o directamente malas.

La situación es especialmente grave en tramos clave para la producción, la logística y la seguridad vial bonaerense. Además, se subraya que desde la llegada de Javier Milei al poder, Vialidad atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación.

Con un presupuesto reducido en un 75% respecto de 2023 y casi mil despidos durante la actual gestión, el mantenimiento preventivo fue prácticamente abandonado y reemplazado por bacheos superficiales que apenas “administran el riesgo”. El informe describe pavimentos con fallas estructurales severas, baches de gran profundidad y deformaciones que obligan a circular a velocidades promedio de 60 km/h, lo que incrementa tanto los costos logísticos como la siniestralidad.

La paralización de contratos de recuperación y mantenimiento, sumada a la falta de ejecución de fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles —que por ley deberían destinarse al bacheo, conservación y señalización— agrava la situación.

En territorio bonaerense, solo el 36,8% de las rutas nacionales relevadas se encuentran en buen estado. El 11,5% está en condición regular y el 51,7% directamente en mal estado. Al comparar con otras provincias, Córdoba registra un 12% de rutas deterioradas; Santa Fe, 53,6%; La Pampa, 38,6%; y San Luis, apenas 2,2%.