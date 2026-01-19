Manuel Adorni confirmó que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán en vivo todos los encuentros de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
En un mensaje difundido en la red social X, Adorni destacó: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”.
Además, subrayó que gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será financiado con fondos provenientes de los impuestos: “Para todos, sin usar la plata de todos”, remarcó.
El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Selección argentina, vigente campeona del mundo, debutará el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia en el Kansas City Stadium.
El segundo compromiso será ante Austria, el lunes 22 de junio a las 14, en el Dallas Stadium, escenario donde también enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.
Por su parte, el partido inaugural del certamen tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16, con el duelo entre México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca.