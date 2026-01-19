martes, enero 20, 2026
DestacadasLocales

Cortes de calles programados

Debora Pedreira

Lunes 19

• Por 24 horas
• Bocacalle de Alsina y Chiclana.
• Corte total en O’Higgins, entre Brown y Chiclana.
• Reducción de calzada en Chiclana, entre Colón y Alsina.
• Afectación de la línea 521 (Bosque Alto/Conicet – Plaza Brown): el recorrido será por Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.

• Por 48 horas
• Castelli, entre Brasil y Entre Ríos.
• Por 72 horas
• Irigoyen, entre Av. Alem y 12 de Octubre.

Martes 20

• Por 24 horas
• Castelli, entre Paraná y Mendoza.

Miércoles 21

• Por 24 horas
• Castelli, entre Charlone y Entre Ríos.

Nota importante
En todas las arterias se realizarán trabajos de reencarpetado.

Comentarios

You May Also Like

“El desmantelamiento del tren es parte de un ajuste brutal que empobrece al país”

De La Bahía Noticias

Chocaron un auto y un camión en uno de los ingresos a la ciudad

De La Bahía Noticias

El presidente de la UCR dijo que no, pero tampoco quiso ser tan categórico

De La Bahía Noticias