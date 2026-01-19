Cortes de calles programados
Lunes 19
• Por 24 horas
• Bocacalle de Alsina y Chiclana.
• Corte total en O’Higgins, entre Brown y Chiclana.
• Reducción de calzada en Chiclana, entre Colón y Alsina.
• Afectación de la línea 521 (Bosque Alto/Conicet – Plaza Brown): el recorrido será por Estomba, Rodríguez, Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.
• Por 48 horas
• Castelli, entre Brasil y Entre Ríos.
• Por 72 horas
• Irigoyen, entre Av. Alem y 12 de Octubre.
Martes 20
• Por 24 horas
• Castelli, entre Paraná y Mendoza.
Miércoles 21
• Por 24 horas
• Castelli, entre Charlone y Entre Ríos.
Nota importante
En todas las arterias se realizarán trabajos de reencarpetado.
Comentarios