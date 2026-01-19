El Gobierno se suma como querellante en la causa contra la AFA por retención indebida de aportes

La Justicia investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la retención indebida de aportes, en un monto que supera los $19.300 millones. Tras aceptar el pedido del Gobierno de intervenir como parte querellante, el organismo ARCA se incorporó al expediente en el que están imputados Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, quienes rechazaron toda responsabilidad.

En un artículo, Bruno Yácono señaló que ARCA advirtió que la AFA retuvo fondos que no fueron depositados dentro de los plazos legales. Según el organismo, la maniobra consistió en “actuar como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social, practicando efectivamente las retenciones a terceros obligados, pero omitiendo luego ingresar al Fisco los importes retenidos en el plazo correspondiente”.

“El deber jurídico surge de la condición de agente de retención, y la conducta típica se configura en la falta de depósito oportuno del dinero retenido”, subrayó ARCA.

La primera denuncia detalló que $7.593.903.512,23 en obligaciones “no fueron depositadas en tiempo y forma”. Posteriormente, se amplió la acusación, sumando otros $11.759.643.331,62 correspondientes al período comprendido entre 2024 y julio de 2025.

ARCA enfatizó que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención. Su falta de ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

Por su parte, el periodista Rodrigo Alegre informó sobre la decisión del Gobierno de sumarse a la causa y actualizó el estado del proceso judicial: “El juez en lo penal económico, Diego Amarante, aceptó la intervención del Gobierno en esta investigación, que aborda un delito vinculado con la falta de pago de tributos previsionales”.

Alegre remarcó que “son $19.300 millones los que se reclaman por retención ilegal y por el no pago de IVA y Ganancias por parte de la AFA”.