Gobierno argentino declara grupo terrorista a Fuerza Quds de Guardia Revolucionaria iraní

El Gobierno argentino declaró la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, según un comunicado publicado este sábado por portavoces del presidente Javier Milei.

«La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista», afirmó el mensaje difundido en la mañana el sábado.

El Gobierno argentino responsabilizó en su comunicado a esa formación militar iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires de 1992, con 29 muertos, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, que tuvo lugar en 1994 y causó 85 víctimas mortales.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

La orden firmada por Milei expresó que «los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades».

En noviembre de 2025, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, se había reunido con la entonces ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, para plantearle la «necesidad» de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

En julio de 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), Argentina declaró a Hizbulá como organización terrorista, mientras que en julio de 2024 el Ejecutivo de Milei incluyó al grupo islamista palestino Hamás en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) de Argentina. (EFE)