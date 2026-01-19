Nuevas escalas para el pago del impuesto a las Ganancias de asalariados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó en su sitio web las deducciones personales y escalas del impuesto a las Ganancias que regirán para los trabajadores en relación de dependencia durante el primer semestre de 2026.

El nuevo piso salarial para comenzar a tributar se fijó en $2.490.038 mensuales netos para un empleado soltero sin hijos. En el caso de un trabajador casado con dos hijos, el mínimo asciende a $3.302.179, mientras que para un casado sin hijos se ubica en $2.894.000.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que, con estas tablas, los empleadores ya pueden actualizar sus sistemas y aplicar las retenciones correspondientes. Además, aclaró que la medida es retroactiva al 1º de enero, por lo que quienes hayan liquidado sueldos con la escala anterior deberán recalcular y devolver lo retenido en exceso en el próximo pago.

Las escalas y deducciones se ajustan semestralmente en función de la inflación. Como la variación acumulada entre julio y diciembre de 2025 fue del 14,29%, ese mismo porcentaje se aplicó para actualizar los parámetros del período enero-julio 2026.

De esta manera, la ganancia no imponible para el primer semestre se ubica en $5.151.802,50. En cuanto a las cargas de familia, la deducción por cónyuge será de $4.851.964,66, por hijo de $2.446.863,48, y la deducción especial alcanzará los $18.031.308,76.

Domínguez advirtió que muchas empresas suelen demorar la actualización de sus sistemas, por lo que es probable que algunas continúen aplicando las tablas anteriores en los pagos inmediatos y lo corrijan en la siguiente liquidación. “Lo habitual es ajustar en el próximo pago, aunque hay compañías que recalculan y devuelven la retención de Ganancias para beneficiar a los empleados”, agregó.