Se acerca el primer fin de semana extra largo de 2026: fechas y duración
El primer fin de semana largo de 2026 será del sábado 14 al martes 17 de febrero, gracias a los feriados de Carnaval, que caen el lunes 16 y el martes 17.
Este descanso suele ser uno de los más elegidos del año, ya que coincide con el verano y se convierte en una oportunidad ideal para organizar escapadas. Durante esos días se intensifica el movimiento turístico y aumenta la actividad en destinos de playa, sierras y distintas ciudades del país.
Según el calendario oficial, 2026 contará con 12 fines de semana extendidos, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Prácticamente todos los meses tendrán al menos una pausa, con la única excepción de septiembre.
El último feriado nacional fue el jueves 1 de enero, por Año Nuevo. El próximo descanso llegará a mediados de febrero, marcando el primer respiro importante en el inicio del ciclo laboral y escolar.
Feriados trasladables y días turísticos
A lo largo del año también habrá feriados trasladables, que se pasan al lunes para favorecer los descansos prolongados. En 2026, entre ellos figuran:
– Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
– José de San Martín
– Día del Respeto a la Diversidad Cultural
– Día de la Soberanía Nacional
Además, se suman los días no laborables con fines turísticos, pensados para unir feriados y potenciar el movimiento en todo el país. Están previstos para:
– Lunes 23 de marzo
– Viernes 10 de julio
– Lunes 7 de diciembre