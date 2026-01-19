Se acerca el primer fin de semana extra largo de 2026: fechas y duración

El primer fin de semana largo de 2026 será del sábado 14 al martes 17 de febrero, gracias a los feriados de Carnaval, que caen el lunes 16 y el martes 17.

Este descanso suele ser uno de los más elegidos del año, ya que coincide con el verano y se convierte en una oportunidad ideal para organizar escapadas. Durante esos días se intensifica el movimiento turístico y aumenta la actividad en destinos de playa, sierras y distintas ciudades del país.

Según el calendario oficial, 2026 contará con 12 fines de semana extendidos, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Prácticamente todos los meses tendrán al menos una pausa, con la única excepción de septiembre.

El último feriado nacional fue el jueves 1 de enero, por Año Nuevo. El próximo descanso llegará a mediados de febrero, marcando el primer respiro importante en el inicio del ciclo laboral y escolar.

Feriados trasladables y días turísticos

A lo largo del año también habrá feriados trasladables, que se pasan al lunes para favorecer los descansos prolongados. En 2026, entre ellos figuran:

– Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

– José de San Martín

– Día del Respeto a la Diversidad Cultural

– Día de la Soberanía Nacional

Además, se suman los días no laborables con fines turísticos, pensados para unir feriados y potenciar el movimiento en todo el país. Están previstos para:

– Lunes 23 de marzo

– Viernes 10 de julio

– Lunes 7 de diciembre