Argentina se mantiene por encima del promedio mundial según el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió una nueva edición de su informe “Panorama Económico Mundial”, en el que analiza la situación de 30 países y proyecta su desempeño para los próximos dos años. En el caso de la Argentina, el organismo mantuvo sus previsiones y estimó un crecimiento sostenido del 4% tanto en 2026 como en 2027, confirmando las cifras ya anticipadas en octubre de 2025.

A nivel mundial, el FMI prevé un crecimiento del 3,3% en 2026 y del 3,2% en 2027, lo que representa una leve mejora respecto de sus cálculos anteriores. El informe destaca la resiliencia de la economía global, impulsada por el avance tecnológico y la capacidad de adaptación frente a tensiones comerciales y cambios en las políticas económicas.

El organismo subraya que la inversión en tecnología, el respaldo de políticas monetarias y fiscales y unas condiciones financieras favorables están compensando los efectos de la incertidumbre internacional. Además, proyecta que la inflación continuará descendiendo en los próximos años.

Argentina por encima del promedio mundial

De acuerdo con el FMI, el desempeño económico argentino se ubicará por encima de la media global, acompañado por un proceso de desinflación en línea con la tendencia internacional. Entre los 30 países evaluados, solo seis mantuvieron sin cambios sus proyecciones respecto del informe anterior: Argentina, Tailandia, Países Bajos, Australia, Irán y el Reino Unido.

En el ranking general, la Argentina se posiciona en el puesto 11. Los primeros lugares corresponden a India (6,4% en ambos años), Filipinas (5,6% en 2026 y 5,8% en 2027) e Indonesia (5,1% en ambos períodos).

El informe también resalta que la economía argentina crecerá por encima de países desarrollados y emergentes como Brasil, Australia, Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido, España, Rusia y Estados Unidos, reforzando las expectativas de una recuperación sostenida en el mediano plazo.