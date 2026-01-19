La inflación mayorista cerró 2025 en mínimos históricos

La inflación mayorista registró en diciembre un incremento del 2,4%, impulsado principalmente por los aumentos en el petróleo y sus derivados. Con este resultado, el índice acumuló en 2025 una suba del 26,2%, menos de la mitad del nivel alcanzado en 2024, cuando había llegado al 67,1%.

La variación de diciembre se explicó por un alza del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados.

Sectores con mayor impacto

Entre los productos nacionales, las divisiones que más contribuyeron al aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fueron:

– Productos refinados del petróleo (+0,70%)

– Alimentos y bebidas (+0,38%)

– Petróleo crudo y gas (+0,24%)

– Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+0,23%)

– Productos agropecuarios (+0,21%)

En detalle, el petróleo crudo y gas subió 3,4%, mientras que alimentos y bebidas aumentaron 3,2%.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un ascenso del 2,2%, explicado por la suba del 2,2% en productos nacionales y del 1,8% en importados.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 2,4%, como consecuencia de un incremento del 2,8% en productos primarios y del 2,3% en manufacturados y energía eléctrica.

Tras conocerse el dato, el presidente Javier Milei celebró en redes sociales la publicación del Ministerio de Economía, destacando que se trata de la inflación mayorista más baja de los últimos ocho años.