Los proyectos de alto consumo eléctrico en Argentina deberán aportar su propia energía

El Gobierno nacional dispuso este viernes que los nuevos proyectos productivos que impliquen un alto consumo de electricidad -como los centros de datos- deberán aportar su propia energía para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de Argentina estableció un nuevo régimen para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para que los nuevos consumos de gran escala se incorporen al sistema eléctrico de manera ordenada.

Según explicó la Secretaría de Energía en un comunicado, los grandes proyectos deberán incorporar su propia energía y potencia, de modo que su ingreso no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento de todo el sistema ni que su coste sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas.

Además, el nuevo régimen establece que, ante una eventual falta de oferta, se dará prioridad en el suministro a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema por sobre el de los proyectos con alta demanda de energía que no cuenten con respaldo suficiente.

Cada proyecto podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece, incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión, y deberá cubrir al menos el 80 % de su consumo mensual con contratos de generación nueva.

En cuanto a la potencia, los nuevos requisitos son más exigentes para el caso de los centros de datos, “por su consumo continuo y de alta sensibilidad”, indica el comunicado. EFE