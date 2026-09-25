Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en un motor

Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después de despegar por un fallo en un motor.

La aeronave despegó a las 23:52 y estuvo 36 minutos en el aire antes de tocar tierra nuevamente.

El aterrizaje se realizó sin inconvenientes y no requirió activar códigos de emergencia.

Fuentes oficiales explicaron que la avería ocurrió por una alteración en el flujo de aire del compresor.

Este fenómeno provocó ruidos parecidos a detonaciones en distintas localidades del conurbano bonaerense.

La compañía aérea reprogramó el viaje para la madrugada en otro aparato que despegó cerca de las 4:30.