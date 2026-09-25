Advierten por un “tarifazo” tras la restricción del régimen de Zona Fría

La diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó la modificación de los alcances del Régimen de Zona Fría y advirtió que la medida implicará un aumento en las facturas de gas para millones de hogares.

“La motosierra libertaria sobre los hogares, la casta política y económica festeja”, apuntó Moreau a través de su cuenta de X.

“Millones de hogares de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, Salta ,La Rioja, y otras regiones van a volver a pagar la tarifa plena. Un disparate lo que hicieron”, sentenció.