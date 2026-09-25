viernes, septiembre 25, 2026
Nacionales

Advierten por un “tarifazo” tras la restricción del régimen de Zona Fría

De La Bahía Noticias

La diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó la modificación de los alcances del Régimen de Zona Fría y advirtió que la medida implicará un aumento en las facturas de gas para millones de hogares.

“La motosierra libertaria sobre los hogares, la casta política y económica festeja”, apuntó Moreau a través de su cuenta de X.

“Millones de hogares de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, Salta ,La Rioja, y otras regiones van a volver a pagar la tarifa plena. Un disparate lo que hicieron”, sentenció.

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