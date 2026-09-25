Temporal en Neuquén: desbordes de ríos, evacuaciones y rutas complicadas por la lluvia y el viento

La provincia de Neuquén atraviesa una jornada marcada por las consecuencias de un fuerte temporal de lluvia y viento que afecta principalmente a la zona cordillerana.

El incremento de los caudales de distintos ríos, los anegamientos, los desprendimientos de rocas y las dificultades para circular obligaron a desplegar operativos de emergencia en varias localidades.

Entre las situaciones registradas se encuentran viviendas afectadas por el ingreso de agua, la evacuación preventiva de un sector del hospital de Aluminé y cortes en rutas nacionales y provinciales.

También hubo complicaciones en pasos internacionales hacia Chile, mientras que las autoridades recomendaron evitar los viajes que no sean indispensables y consultar los partes oficiales antes de emprender cualquier recorrido.

En Aluminé, en tanto, el Ministerio de Salud de Neuquén dispuso la evacuación preventiva del sector antiguo de internación del hospital local. Los pacientes fueron reubicados mediante la red sanitaria provincial o recibieron el alta médica, según cada situación.

El temporal también tuvo impacto en el transporte de larga distancia. Un micro que trasladaba a 28 pasajeros hacia Mendoza quedó detenido durante casi 24 horas sobre la banquina de la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje Calcatre. (La Mañana de Neuquén)