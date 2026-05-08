Alerta naranja: suspenden las actividades educativas, deportivas y recreativas al aire libre y en espacios cerrados

Debido al alerta meteorológica que rige en Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles informó que desde las 12 se suspenderán las actividades educativas, deportivas y recreativas, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

El mandatario explicó que es una medida preventiva y que no se esperan fenómenos extraordinarios.

“Nos parece que es un momento en el cual reducir cualquier tipo de circulación es positiva, más allá que de no estamos esperando fenómenos extraordinarios, pero sí que deben hacer que nos manejemos con mayor precaución a una jornada tradicional”, señaló Susbielles.

PANORAMA METEOROLÓGICO

“Estamos hasta el mediodía en alerta amarilla por vientos y sobre las 12 pasaremos a estar en alerta naranja también por vientos”, explicó.

“La primera comunicación importante para la comunidad es que no es un fenómeno de agua y viento combinado, va a ser un fenómeno más vinculado al viento. Va a ser un día de precipitaciones escasas, se esperan unos 10 milímetros. Es un día frío, por lo cual hay posibilidad de que pueda caer graupel. Estamos esperando vientos sostenidos entre 40 y 50 km por hora, y se prevén ráfagas que pueden estar entre los 80 y 90 km por hora”, sostuvo.

Se estima que esta situación comience sobre las 14/15 hs y continúe hasta la noche.

“Por las situaciones especiales que tuvimos, el suelo está más húmedo y puede propiciar si hay ráfagas pronunciadas, la caída de un árbol”, explicó el jefe comunal.

De acuerdo con las previsiones, dentro de la franja costera que está en la alerta naranja, Bahía Blanca no está en el foco de mayor impacto.

Sobre la pleamar nocturna, que será sobre las 23, remarcó que “el Servicio de Hidrografía Naval plantea una pleamar de 6 metros 05, estos son 2 metros más que lo habitual”.

“Por esta situación, estamos disponiendo un operativo de trabajo especial en nuestras localidades costeras; Ingeniero White y General del Cerri”, adelantó.

Se dispuso así un operativo con Puntos Seguros, con Defensa Civil en el lugar, personal de delegaciones, de la agencia de Salud, Ambiente y también del área de Políticas Sociales. En Ingeniero White, se encontrarán en Ferrowhite y el Hospital Cappelli, y en General Cerri, será en el Club Cerri.

“No es una situación para que la gente se sienta alarmada, se va a poder contener adecuadamente, están los dispositivos correspondientes y no va a tener factores complementarios”, agregó Subielles.