Un vehículo colisionó contra un árbol que derribó el viento en la ruta 76
Un vehículo colisionó contra un árbol caído en el kilómetro 215 de la ruta 76, entre el Abra y el acceso a Villa Ventana.
Las condiciones climáticas fueron el factor determinante ya que las ráfagas de viento provocaron que un árbol cediera y cayera directamente sobre la cinta asfáltica.
Un vehículo que transitaba por el sector en ese preciso momento no pudo evitar el impacto contra la planta.
Desde Defensa Civil confirmaron que, a pesar de la espectacularidad del choque y los daños materiales, no hubo que lamentar heridos. En el lugar trabajó el cuerpo de Bomberos para despejar la ruta y normalizar la circulación.
Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución por todo el corredor serrano debido a la persistencia de los fuertes vientos y el peligro de desprendimiento de ramas o caída de árboles. (Noticias Radio Reflejos)