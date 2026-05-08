La UNS suspende las actividades presenciales a partir de las 13 de este viernes

Las autoridades de la Universidad Nacional del Sur comunicaron que a raíz del alerta naranja vigente para Bahía Blanca se suspenden las actividades presenciales a partir de las 13 de este viernes.

Se detalló que la medida alcanza al turno tarde y turno vespertino de las Escuelas Preuniversitarias.

En el nivel universitario comprende todo tipo de actividad académica presencial, como dictado de clases, consultas y exámenes.

Se sugirió a los estudiantes mantenerse informados a través de la plataforma Moodle sobre la continuidad de cada cátedra.

También se suspenderá la atención en el Departamento de Sanidad, las actividades deportivas, el servicio del comedor universitario y los recorridos del colectivo interaulas, siendo el último viaje el turno de las 12:10 en el sentido Palihue-Alem.

El personal nodocente podrá cumplir funciones de manera remota según los requerimientos de cada área.