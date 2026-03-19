Alertan sobre estafadores digitales que se hacen pasar por instituciones como el Hospital Municipal y la Cooperativa Obrera

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca informó sobre la detección de nuevas modalidades de estafas digitales en las que delincuentes se hacen pasar por instituciones reconocidas de la ciudad, como el Hospital Municipal y la Cooperativa Obrera.

A través de llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y redes sociales, los estafadores simulan ser personal de estas entidades para ofrecer supuestos turnos médicos, beneficios, descuentos o premios, con el objetivo de obtener datos personales, códigos de verificación o acceso a cuentas digitales.

Desde la OMIC se advierte que estas maniobras constituyen casos de suplantación de identidad, apelando a la confianza de los vecinos en instituciones locales para concretar el engaño.

En este sentido, se recomienda a la población:

• No compartir códigos de verificación enviados por SMS o aplicaciones

• No brindar datos personales, bancarios o claves por teléfono o mensajería

• No ingresar a enlaces sospechosos ni descargar aplicaciones desconocidas

• Verificar siempre la información a través de canales oficiales

• Cortar inmediatamente la comunicación ante cualquier duda

Asimismo, se recuerda que:

• Las instituciones no solicitan información sensible por estos medios

• Los premios o beneficios no se comunican de manera informal

• Ante situaciones de urgencia, se utilizan exclusivamente canales oficiales y verificables

El director de la OMIC, Pablo Daguerre, señaló que “estas estafas se encuentran en crecimiento y son cada vez más sofisticadas, por lo que resulta fundamental fortalecer la prevención y el acceso a la información para evitar que más vecinos resulten afectados”.

Finalmente, se solicita a toda la comunidad difundir esta información y realizar la denuncia correspondiente en caso de haber sido víctima o de haber detectado intentos de estafa.