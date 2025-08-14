Allanamiento en el barrio Universitario: una mujer fue aprehendida con cocaína y marihuana

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó el allanamiento de un departamento interno ubicado en calle Perú al 200 de Bahía Blanca, donde se procedió a la aprehensión de Solange Pamela Correa Tiburzi por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se inició en julio del presente año mientras se estaba llevando a cabo una investigación en otra causa, cuando se detectó una conversación en la que una mujer afirma que “no le andaba la balanza para prepararle los cinco”, lo que despertó la atención del personal policial.

Con el correr de la misma, se obtuvieron más indicios de la actividad ilícita que realizaba la mujer, por lo que se solicitó el allanamiento de la vivienda donde los efectivos lograron secuestrar cocaína, marihuana, dólares, pesos y teléfonos celulares que serán peritados en busca de mayor cantidad de elementos de interés para la investigación.

Correa Tiburzi fue indagada esta mañana y decidió hacer uso de su derecho a no prestar declaración.