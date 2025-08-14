Segundo día de paro total de camioneros en Vaca Muerta

El sindicato de camioneros de Río Negro continúa este jueves y por segundo día consecutivo con un paro total en Vaca Muerta.

Gustavo Sol, secretario general del gremio, indicó que no hay transporte de carga en los accesos a los yacimientos.

«No se impide el ingreso de camionetas ni de otros vehículos», aclaró el dirigente gremial.

La protesta es por reclamo a los despidos y la falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones en la empresa de arenas NRG. “Se adeuda el pago a 250 trabajadores de Neuquén y Río Negro”, apuntó el dirigente gremial.

Dijo que llevaron su protesta a los yacimientos porque las petroleras son “responsables solidarias” de los trabajadores.

Al respecto, mencionó el artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que “establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal”. (Diario Río Negro)