Alerta por el riesgo de incendios forestales en Patagonia Norte

Los últimos años se caracterizaron por un aumento en la frecuencia y severidad de los incendios forestales en Patagonia Norte y los especialistas suponen que la tendencia no va a diferir. Además, la preocupación es mayor ante un invierno extremadamente seco y sin nieve.

Consideran que la prevención no solo corresponde a las autoridades sino a la población.

El biólogo Javier Grosfeld, técnico del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Patagonia Norte, dijo que “la última temporada tuvimos cinco grandes incendios forestales en Patagonia Norte, entre Neuquén y Chubut, mientras que antes teníamos uno cada 15 o 20 años”.

“Uno de los más grandes incendios forestales fue registrado en el parque Nahuel Huapi en 1946, asociado a la floración de la caña colihue. A partir del incendio del Catedral en 1999 se verifican grandes superficies quemadas en menos tiempo”, resumió el especialista.

A la suba promedio de la temperatura, a los grandes períodos de sequía, pero también al incremento de las tormentas eléctricas.

“Antes en Bariloche se daban en las tardes de enero y febrero. Si recordamos el incendio en la zona del Steffen en 2021 fue a causa de una tormenta eléctrica a las 7 de la mañana un 7 de diciembre. Se han verificado tormentas eléctricas en abril. Antes no sucedía. El clima nos advierte que algo está pasando”, subrayó.

La clave, consideró, es adaptarse para mitigar esos problemas. De ahí, la necesidad de adoptar estrategias a largo plazo: un sistema más preventivo, medidas de mitigación y gestión de riesgo, pero a la vez, dar a conocer a la comunidad el riesgo de incendio forestal para saber en qué medida se puede reducir. (Diario Río Negro)