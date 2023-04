Lo detienen por torturar y obligar a su esposa a tener sexo con varios hombres

Un hombre de 36 años fue detenido como acusado de golpear y torturar a su esposa, de 31, para obligarla a tener sexo con hasta cuatro sujetos a la vez en el departamento de Avellaneda, en Santiago del Estero.

Según la denuncia, la mujer, además de ser atacada a trompadas, era torturada con baños de agua helada, además de ser mantenida despierta con un reflector con el fin de ser obligada a tener sexo con varios hombres para darle placer a su esposo.

De acuerdo con la información difundida por el diario El Liberal, la pareja llegó hace pocos meses a la localidad,

proveniente de la zona rural.

LA MUJER DENUNCIÓ EL CALVARIO

El pasado primero de abril, la mujer escapó de la casa y se presentó en la comisaría local para pedir ayuda, al relatar el calvario que le hacía vivir su esposo para satisfacer sus “fantasías”.

“Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez”, contó la denunciante según la publicación.

“Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara…”, agregó en la denuncia.

“Al comienzo, pensé que bromeaba. Pero no tenemos hijos y él empezó a ponerse como loco. A casa siempre llegaban hombres que no conocía, porque él los invitaba. Y como me negaba, me pegaba y se salía con la suya. Lloraba y estoy segura que esos hombres sabían que yo me negaba y de todos modos me abusaban”, dijo en otra parte del cruento relato.

LA MUJER FUE HOSPITALIZADA

La mujer fue llevada a un centro asistencial de la misma zona, donde debió ser asistida por al menos unas 20 lesiones en distintas partes del cuerpo, por las que iba a quedar internada.

En el caso tomó intervención la fiscal Cecilia Rímini, que ordenó la detención del acusado por 15 días, la cual fue avalada la jueza de Control y Garantías local, Gladys Liliana Lami.

El hombre arrestado este miércoles y acusado en forma provisoria por el delito de “lesiones calificadas agravadas por el vínculo”.

En tanto se esperaba que en los próximos días se cite a los hombres que tuvieron relaciones múltiples con la mujer, a los cuales identificó.

Según trascendió, se trata de hombres que en su mayoría tienen esposa e hijos. (NA)

