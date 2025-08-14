La Provincia realizó más de 50 vasectomías sin bisturí en el Hospital Penna

Como parte del proyecto de colaboración entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la organización World Vasectomy Day, se desarrollaron tres días de capacitación en la técnica de vasectomía sin bisturí en el Hospital Penna, con más de 50 prácticas realizadas.

De este modo, ya son nueve los establecimientos bonaerenses con equipos preparados para efectuarla.

El método anticonceptivo quirúrgico permite que varones y personas con pene tengan una participación activa y responsable en los cuidados de la salud sexual y (no) reproductiva.

Durante las jornadas en Bahía Blanca, se formaron a dos profesionales, uno del Hospital y otro del primer nivel de atención; con el objetivo de llevar adelante esta práctica en la región.

Además, uno de los capacitadores fue el primer formador de esta técnica que tiene la Provincia; lo que genera autonomía, suma más equipos que puedan aplicarla en el territorio provincial, y fortalece el acceso a la práctica.

El convenio, con la organización internacional, tiene una duración total de 3 años y se trata de la implementación del “Proyecto de formación en Vasectomía sin Bisturí”; a fin de generar servicios de salud sexual y reproductiva en la Provincia que incorporen esta técnica. La capacitación llevada a cabo cumple con el objetivo del segundo año del acuerdo; que dispone la formación de profesionales de la salud en vasectomía sin bisturí por formadores/as expertos/as en la técnica.

VASECTOMÍA SIN BISTURÍ

Se trata de un método anticonceptivo permanente, seguro, ambulatorio y eficaz, que consiste en el bloqueo de conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Se realiza en personas con pene, no importa su identidad de género, si tiene hijos/as, o su cantidad.

Es un procedimiento sencillo, de rápida recuperación, que no requiere hospitalización y se realiza con anestesia local.

En comparación con la técnica tradicional, no requiere de estudios pre quirúrgicos, ya que no se realiza bajo anestesia general y puede realizarse en consultorio.

A su vez, al ser una técnica menos invasiva, es más rápida y conlleva menor tiempo de recuperación luego de la intervención.