Torneo de Selecciones: triunfo del Sub 15 de la Liga del Sur

El Sub 15 de la Liga del Sur se estrenó con victoria en el Torneo de Selecciones.

Con goles de Santino Castiglioni, Alejo Albarracín y Lucas Busachelli, los dirigidos por Federico Nieto derrotaron a Tres Arroyos y comenzaron con el pie derecho su participación en el certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Cuando promediaba la etapa inicial y por intermedio de Santino Castiglioni, la Liga del Sur, último campeón del Torneo, logró la primera ventaja del encuentro.

El jugador de San Francisco ya le había convertido al representativo tresarroyense en 2023 cuando defendía la camiseta del Seleccionado Sub 13 de la Liga.

La primera parte transcurrió y, al cabo de los primeros 45 minutos, el combinado liguista mandaba 1 a 0 en el Roberto Bottino, escenario de juego de Huracán.

Ya en la segunda parte, Albarracín y Busachelli se hicieron presentes en la red y sellaron el éxito de la Liga del Sur por 3 a 0.

Por el mismo grupo, Olavarría venció 4 a 0 a Cnel. Pringles.

La próxima semana, los conducidos por la “Chicha” se medirán ante Pringles nuevamente en condición de visitante.