jueves, agosto 14, 2025
Golazo HD

Las sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó los fallos del Tribunal de Penas :

SANCIONES:

Santiago Castro (Liniers) – 2 fechas.
Santiago Somovilla (Dublin) – 2 fechas.
Roque Schaffino (Pacífico C) – 1 fecha.
Ignacio Gentili (Pacífico C) – 1 fecha.
Fabio Menéndez (Pacífico BB) – 1 fecha.
Agustín Grippaudo (Tiro Federal) – 1 fecha.
Tomás González (Dublin) – 1 fecha.
Brian Menna (Liniers) – 1 fecha.
Santiago Cufre (Comercial) – 1 fecha.
Nicolás Such (Tiro Federal) – 1 fecha.

Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de cinco amarillas y se perderán un partido:

Walter Linares (Huracán).
Ekel Sastre (Villa Mitre).
Stéfano Mérigo (Tiro Federal).
Alejo Sánchez (Sporting).

Comentarios

You May Also Like

Olimpo tiene todo acordado con Pizzini y será el primer refuerzo

De La Bahía Noticias

Sampaoli hizo un cambio en el medio pero ya tiene definidos los 11 titulares para jugar con Islandia

Gerardo Lorenzo

Nueva oferta de Independiente por Alexander Barboza

Gerardo Lorenzo