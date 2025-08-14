Las sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó los fallos del Tribunal de Penas :

SANCIONES:

Santiago Castro (Liniers) – 2 fechas.

Santiago Somovilla (Dublin) – 2 fechas.

Roque Schaffino (Pacífico C) – 1 fecha.

Ignacio Gentili (Pacífico C) – 1 fecha.

Fabio Menéndez (Pacífico BB) – 1 fecha.

Agustín Grippaudo (Tiro Federal) – 1 fecha.

Tomás González (Dublin) – 1 fecha.

Brian Menna (Liniers) – 1 fecha.

Santiago Cufre (Comercial) – 1 fecha.

Nicolás Such (Tiro Federal) – 1 fecha.

Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de cinco amarillas y se perderán un partido:

Walter Linares (Huracán).

Ekel Sastre (Villa Mitre).

Stéfano Mérigo (Tiro Federal).

Alejo Sánchez (Sporting).