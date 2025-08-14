Las sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur
La Liga del Sur informó los fallos del Tribunal de Penas :
SANCIONES:
Santiago Castro (Liniers) – 2 fechas.
Santiago Somovilla (Dublin) – 2 fechas.
Roque Schaffino (Pacífico C) – 1 fecha.
Ignacio Gentili (Pacífico C) – 1 fecha.
Fabio Menéndez (Pacífico BB) – 1 fecha.
Agustín Grippaudo (Tiro Federal) – 1 fecha.
Tomás González (Dublin) – 1 fecha.
Brian Menna (Liniers) – 1 fecha.
Santiago Cufre (Comercial) – 1 fecha.
Nicolás Such (Tiro Federal) – 1 fecha.
Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de cinco amarillas y se perderán un partido:
Walter Linares (Huracán).
Ekel Sastre (Villa Mitre).
Stéfano Mérigo (Tiro Federal).
Alejo Sánchez (Sporting).
