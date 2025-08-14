Habrá cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.
– de 8 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Haití, Garibaldi, Bouchard, Washington.
– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Guardia Vieja, Rojas, Necochea, Humboldt.
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Soler, Villarino, Cerri, Palau, Brown.
– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Pedro Pico, Pedraza, España, Arias.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
