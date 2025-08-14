jueves, agosto 14, 2025
Habrá cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Haití, Garibaldi, Bouchard, Washington.
– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Guardia Vieja, Rojas, Necochea, Humboldt.
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Soler, Villarino, Cerri, Palau, Brown.
– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Pedro Pico, Pedraza, España, Arias.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

